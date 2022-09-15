نجم الاتفاق يفتح النار على التحكيم.. بعد السقوط أمام الرائد

أعرب سعيد المولد لاعب كرة القدم لفريق الاتفاق الأول عَنّْ استيائه من بعض قرارات التحكيم فِيْ مباراة الفريق ضد الرائد.

وخسر الاتفاق 1-2 أمام الرائد فِيْ مباراة الفريقين على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

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وقال المولد فِيْ حديث لقناة SSC الرياضية “الحمد لله على كل حال، لكننا لم نستحق الخسارة اليوم. حاولنا استغلال الفرص والسيطرة على المباراة، لكن كانت هناك أخطاء من جانبنا، فضلا عَنّْ النغمة. “

وأضاف “لا أريد أن أتحدث عَنّْ التحكيم، لكن عَنّْدما يكون هناك 3 لاعبين على أرض الملعب، ويستغرق الحكام 10 دقائق لقراءة اللقطة من خلال” حكَمْ الفِيْديو المساعد “، فِيْحسب الحكَمْ 3 دقائق فقط، فِيْ الوقت المحسوب. بدلا من الضياع، كَمْا هُو الحال عَنّْدما نتحدث مع الحكَمْ، يستجيب بـ (طرف الأنف).

وتابع المولد “لا أريد أن أتحدث عَنّْ الحكام و” حكَمْ الفِيْديو المساعد “لكن عليكَمْ أن تقدروا جهُود اللاعبين، فنحن نلعب فِيْ أقوى دوري فِيْ الوطن العربي وهُو الدوري السعودي”.

يشار إلَّى أن لجنة الحكام أسندت مباراة الاتفاق والرائد لفريق التحكيم الذي يضم عبد الله الشهري “ساحة الحكَمْ” وسعد السبيعي وإبراهِيْم الدخيل “الحكَمْ المساعد” وتركي. حشلان “الحكَمْ الرابع”، تركي الخضير “حكَمْ الفِيْديو”، فِيْديو عماد عسكر “الحكَمْ المساعد”.

ورفع الرائد رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ 4 مباريات، ليصعد إلَّى المركز الثامن فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الاتفاق عَنّْد 4 نقاط، ليحتل المركز التاسع.

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