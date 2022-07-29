نجم التعاون إلَّى الأهلي.. ورد ناري من مرتضى منصور

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، على الأنباء المتداولة حول اقتراب انتقال مصطفى فتحي نجم نادي التعاون إلَّى النادي الأهلي.

باع الزمالك مصطفى فتحي لنادي التعاون فِيْ يناير الماضي، لمدة موسمين ونصف، مع تفضيل التجديد لموسم آخر.

وأكد مرتضى منصور، فِيْ تصريحات تلفزيونية، عدم اهتمامه بالأنباء المتداولة حول انتقال مصطفى فتحي إلَّى الأهلي المصري خلال السوق الصيفِيْ الحالي، مشيرًا إلَّى أن الشيء الوحيد الذي يهمه هُو الحصول على باقي القيمة. من العملية.

وهدد منصور إدارة نادي التعاون، برئاسة سعود الرشودي، بالتوجه إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، فِيْ حال عدم سداد باقي قيمة اتفاق انتقال مصطفى فتحي.

وأوضح رئيس الزمالك أنه يرفض اللجوء إلَّى “الفِيْفا” ويفضل حلًا وديًا مع إدارة مرض السكري، حفاظًا على العلاقات المصرية السعودية.

وخاض فتحي 12 مباراة مع التعاون الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وتحويل 2 آخرين.