نجم الجولة 1| بوبيندزا يتوهج مع الشباب ويساهم فِيْ 3 أهداف

نجح المهاجم الغابوني، آرون بوبيندزا، فِيْ إحراز لقب “الأفضل” فِيْ مباريات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

تألق بوبيندزا بشكل بارز مع الشباب فِيْ مباراة الفريق ضد الباطن، والتي انتهت بفوز الشباب بثلاثة أهداف مجانية، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، فِيْ الجولة الأولى من الدوري السعودي.

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وسجل بوبيندزا الهدف الأول للشباب فِيْ الدقيقة 22 وصنع هدفِيْن لكارلوس جونيور وسانتي مينا فِيْ الدقيقتين 48 و 75 من المباراة.

بعد ذلك، نستعرض أرقام آرون بوبندزا فِيْ مباراة الشباب والبطين، والتي استحق فِيْها لقب الأفضل فِيْ جميع المباريات فِيْ اليوم الأول من دوري روشان السعودي.

دقائق اللعب 85

التسجيل 1

تم 2

لمس الكرة 31

التمريرات الصحيحة 13/16 (81٪).

التمريرات الرئيسية 4

يعبر إلَّى اليمين 1/2

تمريرات طويلة 0

الفرص الصناعية المحققة 2

التسديدة على المرمى 2

تسديدة خارج المرمى 1

المراوغات الناجحة 1/1

إرساء أرضي ناجح 2/5

إرساء هُوائي ناجح 3/6

فقدان الحيازة 8

الأخطاء 2

الاعتراضات 1

التصنيف النهائي 9.1

وقعت حركة الشباب فِيْ أغسطس الماضي آرون بوبندزا، من العربي قطر، بعقد يستمر حتى يونيو 2025.

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