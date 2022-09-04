نجم الجولة 2| مراد باتنا ينذر الهلال بـ”خماسية” الفتح

استطاع المغربي مراد باتنة، مهاجم الفريق الكروي الأول لنادي الفتح، التتويج بلقب “الأفضل” فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

تألق مراد باتنة بشكل بارز ليقود الفتح للفوز الشامل على مضيفه الباطن (5-0)، فِيْ المباراة بين الفريقين على استاد الباطن، فِيْ اليوم الثاني من الدوري السعودي (تفاصيل المباراة ).

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وسجل مراد باتنا هدفِيْ الفاتح الثاني والثالث فِيْ مرمى الباطن، خلال الدقيقتين 41 و 62، كَمْا سجل الهدف الرابع الذي سجله بيتروس فِيْ الدقيقة 70.

بعد ذلك نستعرض أرقام مراد باتنا فِيْ مباراة الباطن والفتح والتي استحق فِيْها لقب الأفضل فِيْ جميع مباريات اليوم الثاني من دوري روشان السعودي.

دقائق اللعب 81

التسجيل 2

تم 1

لمس الكرة 62

التمريرات الصحيحة 26/32 (81٪).

التمريرات الرئيسية 2

الفرص الصناعية المحققة 1

الكرات المتقاطعة الصحيحة 1/7

الكرات الطويلة الصحيحة 3/4

التسديدة على المرمى 3

تسديدة خارج المرمى 1

المراوغات الناجحة 2/7

الإرساء الأرضي الناجح 7/16

الإرساء الهُوائي الناجح 3/3

فقدان الحيازة 20

الأخطاء 3

الاعتراضات 0

الانسداد 3

الفرص الضائعة 1

التصنيف النهائي 8.7

انضم مراد باتنا إلَّى صفوف الفتح فِيْ سبتمبر 2022 من نادي الجزيرة بالإمارات، وتمكن اللاعب من تسجيل 11 هدفًا وتقديم 9 تمريرات حاسمة فِيْ 43 مباراة بالدوري السعودي للمحترفِيْن.

يستعد الفتح لمواجهة الهلال حامل اللقب، على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضي بالأحساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة روشان للدوري السعودي.

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