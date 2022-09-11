نجم الجولة 3| كونان “يتوهج” ويعيد النصر إلَّى طريق الانتصارات

استطاع الإيفواري جيزلان كونان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، التتويج بلقب “الأفضل” فِيْ مباريات الدور الثالث من دوري روشان السعودي “الموسم 2022-2023”.

قدم جيسلان كونان أداء رائعًا ليعود النصر إلَّى طرق الانتصارات، بفوزه على داماك (2-1)، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي. (تفاصيل المباراة)

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تمكن كونان من تمرير تمريرتين حاسمتين لسامي الناجي وأندرسون تاليسكا اللذين سجلا هدفِيْ الفوز فِيْ الدقيقتين 37 و 60 من المباراة.

بعد ذلك نستعرض أرقام جيسلان كونان فِيْ مباراة النصر والدماك والتي استحق لها لقب الأفضل فِيْ جميع مباريات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.

دقائق اللعب 90

التسجيل 0

تم 2

لمس الكرة 73

التمريرات الصحيحة 33/36 (92٪).

التمريرات الرئيسية 4

ارسم الكرة 0

الاعتراضات 4

الانسداد 5

الإرساء الأرضي الناجح 8/9

الإرساء الهُوائي الناجح 3/3

الأخطاء 1

المراكز الناجحة 4/9

تمريرات طويلة ناجحة 2/3

التقييم 8.7

جيزلان كونان هِيْ إحدى الصفقات الجديدة التي وقعها النصر خلال الانتقالات الصيف الماضي، حيث انضم إلَّى النصر من ملعب ريمس بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2025.

ورفع النصر رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليحتل المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي.

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