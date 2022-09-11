نجم الجولة 3| كونان “يتوهج” ويعيد النصر إلَّى طريق الانتصارات

استطاع الإيفواري جيزلان كونان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، التتويج بلقب “الأفضل” فِيْ مباريات الدور الثالث من دوري روشان السعودي “الموسم 2022-2023”.
قدم جيسلان كونان أداء رائعًا ليعود النصر إلَّى طرق الانتصارات، بفوزه على داماك (2-1)، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي. (تفاصيل المباراة)
شاهد حصاد الجولة 3 | الشباب “المرعب” ينافس الهلال .. عودة النصر والاتحاد ..
تمكن كونان من تمرير تمريرتين حاسمتين لسامي الناجي وأندرسون تاليسكا اللذين سجلا هدفِيْ الفوز فِيْ الدقيقتين 37 و 60 من المباراة.
بعد ذلك نستعرض أرقام جيسلان كونان فِيْ مباراة النصر والدماك والتي استحق لها لقب الأفضل فِيْ جميع مباريات اليوم الثالث من دوري روشان السعودي.
دقائق اللعب 90
التسجيل 0
تم 2
لمس الكرة 73
التمريرات الصحيحة 33/36 (92٪).
التمريرات الرئيسية 4
ارسم الكرة 0
الاعتراضات 4
الانسداد 5
الإرساء الأرضي الناجح 8/9
الإرساء الهُوائي الناجح 3/3
الأخطاء 1
المراكز الناجحة 4/9
تمريرات طويلة ناجحة 2/3
التقييم 8.7
جيزلان كونان هِيْ إحدى الصفقات الجديدة التي وقعها النصر خلال الانتقالات الصيف الماضي، حيث انضم إلَّى النصر من ملعب ريمس بعقد لمدة 3 سنوات حتى صيف 2025.
ورفع النصر رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ 3 مباريات، ليحتل المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي.
تابعوا نتائج المباراة دقيقة بدقيقة مع سعودي سبورت