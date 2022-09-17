نجم الجولة 4| حمد الله يكسر حاجز الـ90 هدفا قبل الكلاسيكو

استطاع المغربي عبد الرزاق حمدالله، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، التتويج بلقب “الأفضل” فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023”.

قدم حمدالله أداءً رائعاً، بعد افتتاح التسجيل فِيْ الموسم الجديد من دوري روشان السعودي، ليقود الاتحاد للفوز على الخليج (2-0)، فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، “الجوهرة المشعة” ضمن منافسات الجولة الرابعة (تفاصيل المباراة).

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وسجل حمدالله ثنائية فِيْ مرمى الاتحاد فِيْ مرمى الخليج، خلال الدقيقتين 4 و 69، وسجل هدفا فِيْ الدقيقة 76، قبل أن يقرر الحكَمْ رد الهدف بداعي التسلل.

بعد ذلك نستعرض أرقام عبدالرزاق حمدالله فِيْ مباراة الاتحاد والخليج التي استحق فِيْها لقب الأفضل فِيْ جميع مباريات اليوم الرابع من دوري روشان السعودي.

دقائق اللعب 90

التسجيل 2

تم 0

التسديدات على المرمى 2

التسديدات البعيدة عَنّْ المرمى 1

لمس الكرة 26

المراوغات الناجحة 1/1

التمريرات الصحيحة 13/15 (87٪).

التمريرات الرئيسية 3

صناعة الفرص الكبيرة 1

إرساء أرضي ناجح 1/5

اقتران هُوائي ناجح 1/4

فقدان الحيازة 7

الأخطاء 4

التسلل 2

التقييم 9

انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى الاتحاد فِيْ صفقة انتقال مجانية من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد ينتهِيْ فِيْ يونيو 2023.

ورفع حمدالله رصيده إلَّى 91 هدفاً، متأخراً 9 أهداف عَنّْ دخول نادي المائة فِيْ مسابقة الدوري السعودي للمحترفِيْن.

وجه حمدالله تحذيرا لفريق النصر قبيل مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد على ملعب مرسول بارك يوم 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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