نجم الجونة يدخل دائرة اهتمامات الأهلي لضمه

وتلقى النادي الأهلي خلال الساعات الماضية ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع النجم النيجيري دانيال إيدي نجم فريق الجونة الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ترشيح إيدي للأهلي في ظل أنباء مترددة حول رحيل النجم المالي الدولي المرتقب أليو ديانج، النجم وسط القلعة الحمراء في موسم ميركاتو الصيف الحالي، في ظل تلقيه أكثر من عرض أوروبي للحصول عليه. خدمات.

ومن المنتظر أن يقرر مسئولو النادي الأهلي مع البرتغالي ريكاردو سواريز مصير اللاعب النيجيري للتفاوض مع نادي الجونة، خاصة وأن العلاقات بين الفريقين متينة.

وفي سياق آخر، اقترب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من توقيع صفقة خارجية تمهيدًا لإدراجهما خلال فترة الانتقالات المقبلة لدعم صفوف ريد كاسل في الموسم الجديد.

قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد تأمين التعاقد مع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع وجود المزيد من الدعم المالي من رئيس شركة الكرة عملاق القاهرة ياسين منصور الذي يرغب بشدة في ذلك. أكمل الصفقة في الأيام القادمة.