نجم الدوري الإماراتي على أعتاب الأهلي برعاية ياسين منصور

يقترب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من توقيع صفقة خارجية استعدادًا لإدراجهما خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف ريد كاسل في الموسم الجديد.

قال الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، إن النادي الأهلي بصدد تأمين التعاقد مع الدولي التونسي فراس بلعربي، نجم فريق كرة القدم الأول لنادي عجمان، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

وأكد أبو المعاطي زكي، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، أن عجمان الإماراتي طلب مبلغ 4 ملايين دولار مقابل التخلي عن خدمات اللاعب التونسي لصالح النادي الأهلي الصيف المقبل.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي قدموا عرضا بقيمة 2.5 مليون دولار لإتمام الصفقة لصالح القلعة الحمراء، مع وجود المزيد من الدعم المالي من رئيس شركة الكرة عملاق القاهرة ياسين منصور الذي يرغب بشدة في ذلك. أكمل الصفقة في الأيام القادمة.

يستعد فريق الأهلي لكرة القدم الأول للمباراة القادمة أمام نادي مصر المقاصة، الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة بعد الظهر بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، في اليوم السادس عشر من بطولة كأس مصر.