نجم الرياض يرقص دعما لفِيْنيسيوس قبل ديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو

وينتظر عشاق كرة القدم مباراة الديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، خاصة بعد الأزمة التي أحدثها كوك قبل المباراة، وتهديد فِيْنيسيوس جونيور برقصته الاحتفالية بعد تسجيل الأهداف.

وهدد كوك، لاعب أتليتكو ​​مدريد، فِيْنيسيوس بمشاكل فِيْ الملعب، إذا قام برقصته المعتادة إذا سجل فِيْ ديربي مدريد ظهر الأحد على ملعب واندا متروبوليتانو.

مَوعِد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد فِيْ الدوري الإسباني

سيبدأ ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال، الذي سيستضيف ملعب واندا متروبوليتانو، الساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بصوت المعلق عصام الشوالي.

يسعى ريال مدريد لتجاوز عقبة خصمه اللدود، وإضافة جميع النقاط من ملعب واندا متروبوليتانو، لاستعادة المركز الأول فِيْ جدول الدوري الإسباني، ويتأخر بنقطتين عَنّْ برشلونة الذي يتواجد حاليًا فِيْ المهاجم برصيد 16. نقاط.

النجم من الرياض يدعم فِيْنيسيوس قبل ديربي ريال مدريد – أتلتيكو

حرص البرازيلي لويز فِيْليبي موالحة، لاعب نادي الرياض، على دعم مواطنه فِيْنيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، فِيْ مباراة فريقه ضد نجران فِيْ الدوري الأصفر.

وسجل لويز هدفا فِيْ فوز الرياض بنتيجة 3-2 على نجران، فِيْ إطار اليوم الخامس من مباريات الدوري الأصفر للفئة الأولى، ورقص فِيْ طريق مواطنه فِيْنيسيوس، دعما له بعد الأزمة الأخيرة.