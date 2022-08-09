نجم الزمالك السابق يعود للوداد المغربي

كشف الصحفي أحمد شوبرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن انتقال محمد أوناجم لاعب الزمالك الأسبق إلى نادي الوداد المغربي.

محمد أوناجم يعود لنادي الوداد المغربي لمدة عامين بصفقة انتقال مجانية.

وكان نادي الوداد المغربي سبق أن قدم عرضا رسميا للاعب محمد أوناجم المهاجم السابق لنادي الزمالك.

ورفض أوناجم عرض نادي الوداد بسبب ضعف الربحية الاقتصادية

احصائيات اونجم مع الزمالك

وانضم أوناجم إلى الزمالك في 2022 من الوداد المغربي وخاض 64 مباراة مع الفريق وأحرز 5 أهداف وتحويل 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء في ظهوره مع الفارس الأبيض.

مع الزمالك توج بلقب الدوري الممتاز وكأس مصر مرتين وكأس السوبر المحلي وكأس السوبر الأفريقي.