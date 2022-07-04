نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن اتفاق طارق حامد مع أهلي جدة

كشف أحمد حسن، النجم السابق لنادي الزمالك، عن مفاجأة بشأن اتفاق طارق حامد لاعب وسط فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم مع أهلي جدة.

وأشار أحمد حسن إلى أن نادي الأهلي السعودي اتفق رسمياً مع طارق حامد على الانضمام لصفوفهم، لكن بعد هبوط الفريق رفض اللاعب الذهاب إليهم.

هبط الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادل سلبي في اليوم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين، أمام الشباب.

يقترب طارق حامد، لاعب فريق الزمالك الأول، من مغادرة صفوف وايت كاسل، مع انتهاء عقده نهاية الموسم الجاري.

ارتبط اسم طارق حامد بالانتقال إلى اتحاد جدة، لكن مدير الفريق الجديد، نونو سانتو، رفض ضمه.