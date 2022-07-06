نجم الزمالك المتمرد يقترب من الاتحاد السكندري

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، أن الإيفواري رازاق سيسي، نجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، اقترب من الالتحاق بصفوف اتحاد الإسكندرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت هذه الأنباء أن اللاعب الإيفواري أنهى جميع إجراءات انضمامه لصفوف اتحاد الإسكندرية الموسم المقبل، بعد أن أشاد عماد النحاس مدرب قائد الثقر بقدراته الفنية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية انسحاب الإيفواري رزاق سيسي نجم الزمالك من جميع ممتلكاته الشخصية بمقر القلعة البيضاء، وغيابه دون سابق إنذار من جلسات تدريب الفريق الأبيض، الأمر الذي أثار غضب مديري النادي. .

قررت إدارة الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب رزاق سيسي، عقب رحيله المفاجئ عن القلعة البيضاء.

ولم تنجح محاولات مدراء الزمالك في تحديد مكان رزاق سيسيه والتواصل معه في الساعات الماضية في معرفة سبب غيابه عن تدريبات الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

انتهى عقد رزاق سيسي مع الزمالك في نهاية يونيو، لكن رحيل اللاعب مشروط بنهاية الموسم في مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم 12 يوليو الجاري في بطولة الدوري المصري.