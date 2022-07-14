نجم الزمالك مطلوب في السعودية

اقترب اللاعب المغربي الدولي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك لكرة القدم، من مغادرة صفوف القلعة البيضاء خلال انتقالات الصيف الحالي.

قرر مديرو الزمالك الرحيل عن أوناجم، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير إعلامية أن أوناجم تلقى عرضًا للاحتراف في الدوري السعودي، خاصة وأن عقده مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي فريق في الفترة الحالية مجانًا.

وكان أوناجم قد تلقى في وقت سابق عرضا من نادي الوداد المغربي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة أنه كان يعتبر في السابق أحد نجوم النادي المغربي.

وجاء استقرار الزمالك بخروج أوناجم، نظرا لقلة أداء اللاعب المغربي بالمستوى المتوقع.