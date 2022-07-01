نجم الزمالك يطالب بحسم مصيره

طلب الإيفواري رزاق سيسي، مهاجم فريق الزمالك لكرة القدم الأول بالنادي، من مديري وايت كاسل تقرير مصيره بالبقاء أو الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

يواجه فريق نادي الزمالك الأول لكرة القدم نظيره من المقاولون العرب، يوم الثلاثاء 12 يوليو الساعة 0630، على استاد القاهرة، ضمن الجولة 24 من مسابقة الدوري المصري.

ينتهي عقد رزاق سيسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث لم يتم حل قضية تجديد العقد بعد.

طلب سيسي تحديد مصيره أولاً قبل حسم ملف تجديد العقد، والذي يمنحه حق الانتقال إلى أي نادٍ آخر دون انتظار موافقة الزمالك.

يصر رزاق سيسي على تحديد مصيره مع الزمالك، قبل تجديد عقده مع نادي الزمالك، حتى لا يرتبط بعقد جديد، في وقت يخرج فيه عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيفالدو. فيريرا.

يتصدر فريق الزمالك لكرة القدم صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 51 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة.