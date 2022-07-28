نجم الزمالك يطلب مليون دولار للانضمام إلى الاهلي

أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، أن مصطفى فتحي لاعب كرة القدم السابق للفريق الأول بالزمالك، والتعاون السعودي الحالي، يقترب من العودة للأحمر.

تغلب فريق الأهلي على نظيره المصري المقاصة الليلة الأربعاء، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، بهدف دون رد.

وقال عبد الغني في تصريحات متلفزة “مصطفى فتحي الجناح الحالي لنادي التعاون السعودي ولاعب الزمالك الأسبق عاد إلى حسابات الأهلي للتعاقد معه”.

وأشار إلى أن أحد وكلاء اللاعبين قدم مصطفى فتحي لمسؤولي النادي الأهلي، في ظل رغبة اللاعب في ترك صفوف التعاون السعودي.

وأوضح “مصطفى فتحي طلب مليون دولار للموافقة على ارتداء قميص الأهلي الموسم المقبل”.

وأوضح أن مصطفى فتحي يكثف محاولاته لإنهاء عقده مع نادي التعاون من أجل الانتقال إلى الأهلي الموسم المقبل.

وختم “إدارة النادي الأهلي ستقدم مصطفى فتحي للمدرب ريكاردو سواريس، من أجل حسم المفاوضات خلال شهر أغسطس.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، في إطار مباريات الدوري المصري الـ21 والمؤجلة.