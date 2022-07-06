نجم الزمالك يوجه رسالة قوية لحسين الشحات بعد إصابته بالغضروف

حسين الشحات

حرص اللاعب الدولي أحمد فتوح نجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، على توجيه رسالة قوية إلى جناح الأهلي حسين الشحات بعد إصابته الأخيرة في غضروف الركبة في الساعات القليلة الماضية.

وكتب أحمد فتوح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبر تقرير استوري “ألف أمن يا أخي”.

وأوضح شوبرت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن “الأشعة أكدت إصابة حسين الشحات بجرح كامل في الغضروف. أطيب تمنياتي بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب”.

وفي سياق متصل، يستعيد الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريس جهود اللاعب محمد عبد المنعم مدافع العملاق الأحمر، في المواجهة القادمة مع نادي فوتورو في مسابقات الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الأهلي أمام المستقبل يوم الاثنين 12 يوليو الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت كوريا في إطار مباريات الدوري العام على ملعب “الأهلي و السلام”.