نجم السعودية كنت أتمنى تفادي الأرجنتين فِيْ افتتاحية كأس العالم

أكد محمد السهلاوي نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، أنه يأمل أن يبتعد الفريق عَنّْ مواجهة الأرجنتين فِيْ المباراة الافتتاحية لموسم الأخضر فِيْ مونديال قطر 2022.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره فِيْ مونديال 2022، فِيْ مواجهة الأرجنتين على ملعب لوسيل، فِيْ اليوم الأول من المجموعة الثالثة فِيْ مونديال قطر.

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وقال السهلاوي فِيْ حديث لقناة beIN Sports “مع تبقي 100 يوم بإذن الله ستكون نسخة مشرفة للفرق العربية ولا خوف على نجاح تنظيم مونديال قطر وشهدت المباريات الرائعة. تنظيم كأس العرب فِيْ قطر العام الماضي “.

وأضاف “كنت أتوقع مواجهة السعودية والأرجنتين فِيْ مباراة الخضر الأخيرة بالمجموعة، لتكون أصعب مباراة فِيْ الدور الأخير مثل تونس وقطر”.

ومن المقرر أن تختتم قطر، الدولة المضيفة لكأس العالم، مشوارها فِيْ دور المجموعات بمواجهة هُولندا فِيْ المجموعة الأولى، فِيْما تختتم تونس مشوارها أمام فرنسا، حاملة اللقب، فِيْ المجموعة الرابعة.

وأضاف السهلاوي “سنواجه الأرجنتين وسنتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، لأنها ستنعكس إيجابا على لاعبي السعودية فِيْ المباراتين المقبلتين أمام بولندا والمكسيك، وهذه المباراة ستحدد مستوانا فِيْ المباراتين المقبلتين. . “

وأضاف “المنتخب السعودي ينعم بالانسجام والاستقرار ولديه مدرب متميز وسنكون مستعدين جيدا لكأس العالم”.

ومن المقرر أن تنطلق مونديال 2022 فِيْ قطر يوم 20 نوفمبر الجاري، حيث ستشهد المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، فِيْما ستنتهِيْ المنافسة مع المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

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