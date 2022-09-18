نجم الشباب يرعب الهلال والاتحاد والنصر وطبيعة اللعب فِيْ الخليج

تحدث الدولي البولندي الدولي جيجوز كريشوفِيْاك لاعب وسط فريق الشباب الأول لنادي الشباب، عَنّْ طبيعة الحياة فِيْ السعودية وطموحاته مع اللوث وتكَيْفَه مع اللاعبين.

انضم جريجوري كريشوفِيْاك، 32 عامًا، إلَّى نادي شباب كراسنودار الروسي بعقد لمدة موسم واحد.

وقال كريشوفِيْاك فِيْ تصريحات نشرها الإعلامي سعيد الربيعي عبر حسابه الرسمي على موقع المدونات الصغيرة “تويتر”، اليوم الأحد، ردًا على سؤال “هل أنت نجم فِيْ السعودية”، قائلًا “لا لا أتعامل مع الأمر بهذه الطريقة! جئت إلَّى هنا للعب وسأكون ناجحًا وسأفوز بالدوري مع الشباب “.

وتابع النجم الشاب “بينما أعطي كل شيء للفريق، لم أكن أبدًا رجل استعراض فِيْ الملعب من حيث الحيل الفنية أو الكعب، لم تكن لعبتي أبدًا، كنت دائمًا منضبطًا”.

وأضاف لاعب خط الوسط البولندي “ألعب حاليًا فِيْ المركز السادس، وأحيانًا 6+، على أي حال أنا لاعب وسط دفاعي مسؤول عَنّْ قطع العرض الهجومي، واهتمام الفريق هُو أهم شيء بالنسبة لي، الإيجابي. هُو أنني فِيْ نفس المواقف مع المنتخب البولندي، وهذا أفضل لي “.

وحول تعليق بانيجا، علق كريشوفِيْاك “تم إيقاف إيفر بانيجا فِيْ المباريات الأربع الأولى، لكن عَنّْدما عاد أدرك أنني لن أكون لاعبًا مهاجمًا لأنه يمثل ظاهرة حقيقية فِيْ كرة القدم للشباب”.

وبشأن الطقس فِيْ السعودية، قال الدولي البولندي “أعتقد أنه يجب على أي شخص أن يقتنع بأن الطقس فِيْ الخليج الفارسي صعب. نحن نتدرب حاليًا فِيْ درجات حرارة لا تقل عَنّْ 41 درجة مئوية. إنه تحد كبير أن تلعب كرة القدم” فِيْ تلك الظروف. مع البيئة الجديدة فِيْ مرحلة ما “.