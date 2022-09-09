نجم الشباب يشبه ميسي بليفاندوفسكي و”منتخب مخفِيْ” سيحقق كأس العالم

تحدث لاعب خط الوسط البولندي الشاب غريغورز كريشوفِيْاك عَنّْ المنتخب السعودي وكأس العالم 2022 فِيْ قطر، وعلاقته بالأرجنتيني إيفر بانيجا.

أجرى المحترف فِيْ نادي الشباب Krichowiak مقابلة مع حساب Olé وتحدث عَنّْ توقعاته للمنتخب البولندي وخضر السعودي قائلاً “مجموعتنا قوية، لكن لدينا مزيج جيد جدًا من اللاعبين ذوي الخبرة والشباب، وبدون أشك فِيْ أن المباراة الأولى ستكون مهمة للغاية، وإذا حصلنا على النقاط الثلاث أعتقد أن لدينا فرصة كبيرة للوصول إلَّى المرحلة الثانية “.

ورد كريشوفِيْاك على سؤال هل ستحدد بولندا التأهل أمام المكسيك والسعودية لا تخسر هذه اللعبة “.

وتابع لاعب الوسط البولندي “ألعب فِيْ السعودية، وأرى الكثير من الجودة فِيْ الدوري، والفريق الذي يقلل من شأنها فِيْ المونديال يمكن أن يرتكب خطأً كبيراً، ولهذا السبب يستحقون الاحترام”.

علق كريشوفِيْاك على تجربته مع إشبيلية ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي “ميسي من أفضل لاعبي كرة القدم فِيْ التاريخ. أتذكره فِيْ إسبانيا عَنّْدما يقضي ليو يومه فِيْ لعب كرة القدم من كوكب آخر، وفِيْ ذلك الوقت أمضى اليوم عدة مرات. “

وأشاد لاعب خط وسط الهلال بالمهاجم البولندي ليفاندوفسكي “من الأفضل دائمًا اللعب مع أفضل مهاجم فِيْ العالم من اللعب ضده. ليفا هُو قائد فريقنا، وهُو من أهم اللاعبين، وهُو مثل جميع اللاعبين. نحن، يريد أن يلعب بطولة جيدة “.

قارن كريشوفِيْاك ليفاندوفسكي بميسي، قائلاً “أعتقد أنهما متشابهان وهما مهمان للغاية، لكن فِيْ كلا الفريقين هناك العديد من اللاعبين المهمين، وكلاهما يمكن أن يحدث فرقًا، لكنهما سيكونان بولندا والأرجنتين، وليس ميسي ضد ليفاندوفسكي. “

وأشار لاعب خط الوسط الشاب إلَّى إيفر بانيجا الأرجنتيني “بانيجا لاعب وصديق رائع، أنا آسف لأنه لم يعد يلعب مع منتخب الأرجنتين، وفِيْ رأيي يجب أن يفكروا فِيْ الاتصال به، ولم أتحدث معه. عَنّْ المباراة “.

وتوقع كريشوفِيْاك أن تكون المنافسة على مونديال قطر فِيْ قطر، والتي ستكون بين منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، بالإضافة إلَّى فريق خفِيْ لا يمكنني الكشف عَنّْه.

فِيْ نهاية الحوار أجاب النجم الشاب على سؤال “إذا كان عليك اختيار أحد هؤلاء اللاعبين لفريقك، فأي لاعب ستختار مبابي أم بنزيمة أم هالاند أم ميسي أم نيمار” سأختار البقاء مع زملائي فِيْ الفريق “.