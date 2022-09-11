نجم العروبة

أصدر أديب الحيزان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، بيانا ناريا، بعد أن فرض التعادل على النادي الأهلي، مساء الأحد.

وتمكن فريق العروبة من تحقيق الفوز، بالتعادل السلبي أمام النادي الأهلي، فِيْ الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

وأهدر فريق الأهلي ركلة جزاء فِيْ الدقيقة 38 من الشوط الأول، والتي نفذها المهاجم الجامايكي لويس جرابان.

وقال أديب الحيزان فِيْ تصريحات تلفزيونية للإذاعة الرسمية بعد مباراة الأهلي “بداية جيدة بفوزنا فِيْ المباراة الأخيرة وتعادلنا مع الأهلي اليوم لأنه فريق معروف”. ونادي رائع “.

أثار نجم فريق العروبة الجدل، فِيْ الشارع الرياضي السعودي، ببعض التصريحات المؤثرة حول التعادل ضد الأهلي “التعادل لم يكن طموحنا، كنا نود أن نترك المباراة بثلاث نقاط. “

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز التاسع فِيْ جدول الدوري الأصفر بالدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط، نتيجة أربع مباريات، وتعادل ثنائي ضد القيصومة والعروبة، وهزيمة لفريق الأخدود. وانتصار على الخلود.

من جانبه يحتل العروبة المركز الثالث عشر على جدول الدوري الأصفر برصيد 5 نقاط، حيث خسر مباراتين وفاز بواحدة وتعادل بالمثل.