وافق مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر، على الاستغناء عَنّْ أحد نجوم فريق كرة القدم الأول، خلال الصيف الحالي لميركاتو.

النصر حقق “ثورة كبيرة” فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم. لتعويض خيبات الأمل فِيْ موسم الصفر فِيْ 2022-2022، والتي خسر فِيْها جميع البطولات المحلية والقارية.

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من جهتها وقعت ادارة النصرة حتى الان 4 اتفاقيات رسمية. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

* نجم النصر للنادي الاهلي

وفِيْ هذا السياق، أعلنت عدة تقارير مصرية، انتقال النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح الفوز، إلَّى الأهلي المصري، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وكشفت تقارير أن النصر وافق على رحيل مشاريبوف للأهلي. لموسم رياضي واحد، كقرض، مع حق الشراء.

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وأوضح أن الصفقة ستكلف خزينة العملاق المصري مبلغ 4 ملايين و 100 ألف دولار أي قرابة 15 مليون ريال سعودي.

إليكَمْ التفاصيل المالية لانتقال النجم الأوزبكي إلَّى الأهلي المصري

قرض موسمي 600 ألف دولار.

الراتب السنوي مليون و 500 ألف دولار.

بند الشراء 2 مليون دولار.

يشار إلَّى أن مصادر الأهلي نفت، الثلاثاء، وجود أي رغبة من جانب مجلس إدارة النادي للتعاقد مع مشاريبوف خلال السوق الصيفِيْ الحالي.