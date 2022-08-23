“النصر ستار للنادي الأهلي” .. النبأ الذي هز الشارع الرياضي السعودي، خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع آخر أيام السوق الصيفِيْ الحالي.

أجرى نادي النصر تغييرات واسعة فِيْ قائمة الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لموسم 2022-2023 الجديد. لتعويض خيبات الأمل فِيْ العام الرياضي الماضي الذي خسر فِيْه كل البطولات المحلية والأجنبية.

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أبرمت الدائرة العالمية برئاسة مصالي المعمر 4 صفقات رسمية حتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

حَقيْقَة انتقال نجم النصر للأهلي

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير مصرية حَقيْقَة اقتراب الأهلي القاهرة من التعاقد مع النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح الفريق الكروي الأول لنادي النصر.

وذكرت التقارير نقلاً عَنّْ مصادر فِيْ الأهلي، أنه لم تكن هناك مفاوضات بين القلعة الحمراء والعلم. لشراء عقد مشاريبوف.

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وسلطت المصادر الضوء على استحالة التعاقد مع نجمة النصر. بسبب راتبه الضخم وقيمة الصفقة التي لا يستطيع الأهلي تحملها.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك استغلال لبعض وكلاء وسماسرة اللاعبين تحت مسمى الأهلي. من أجل الترويج للاعبين وتسويقهم.

يشار إلَّى أن مارشاريبوف انضم إلَّى فريق النصر فِيْ يناير 2022، من باختاكور فِيْ أوزبكستان، قبل أن يغادر على سبيل الإعارة إلَّى شباب الأهلي دبي، حتى يوليو من نفس العام. ثم عاد إلَّى قلعة العلمي، كأحد العَنّْاصر المهمة للفريق.