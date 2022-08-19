“نجم النصر إلَّى الاتحاد وخطف غريب من الهلال”.. آل معمر يحسمها

حل موصلي المعمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ملف اتفاق الفريق الأول لكرة القدم، بعد أيام قليلة من إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْ الحالي.

استعد فريق النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بتوظيف 3 نجوم عالميين. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو”.

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بالإضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، ارتبط أكثر من اسم بالانتقال إلَّى قلعة العالم محليًا أو دوليًا. وأبرزهم ثنائي الدفاع البلجيكي جيسون ديناير والأمريكي جون بروكس وكذلك عبد الرحمن غريب جناح نادي الأهلي.

معمر يحسم محضر اتفاقيات نادي النصر

وأكد المعمر، فِيْ تصريحات لـ “الميدان الرياضي”، أن جميع صفقات النصر، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، تمت بناء على “طلب” المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار رئيس نادي النصر إلَّى أن مجلس إدارته استند إلَّى 3 معايير أساسية فِيْ اتفاقيات كرة القدم للفريق الأول هذا الصيف ؛ أيّ

– الامتثال لطلبات رودي جارسيا.

– الجودة الفنية للاعب الجديد.

– كن لاعبًا مجانيًا أو منخفض التكلفة.

وأعلن مصل معمر أنه وقع اتفاقية خارجية نهائية قبل إغلاق الباب الحالي للسوق الصيفِيْ. ونفى فِيْ الوقت نفسه التوصل لاتفاق مع أي من الأسماء المذكورة فِيْ وسائل الإعلام حتى الآن.

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وأضاف “بحكَمْ هذا الاتفاق أغلقنا ملف الأجانب”. فِيْ إشارة إلَّى استمرارية جميع المحترفِيْن الحاليين فِيْ الفريق، رغم الجدل حول مستقبل الثلاثي الكاميروني، فنسنت أبو بكر، الأوزبكستاني جلال الدين مشاريبوف والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

وكانت هناك أنباء قوية، خلال الأيام الماضية، عَنّْ رحيل أبو بكر ومشاريبوف، إلَّى ناديي الزمالك والأهلي المصريين، مع انتقال بيتي إلَّى الدوري الإماراتي.

وفِيْما يتعلق بملف اللاعبين المحليين، أكد معمر أن أي لاعب يطلبه غارسيا ويساهم فِيْ التأسيس الفني للفريق، سيحاول مجلسه تعيينه على الفور. وهُو ما يفتح الطريق تماما لضم عبد الرحمن غريب.

يجد العالم منافسًا شرسًا من الهلال والاتحاد، والذي أبدى رغبة قوية فِيْ التعاقد مع غريب من الأهلي هذا الصيف.

وأخيراً، كشفت عائلة معمر عَنّْ استمرار عبد الفتاح عسيري مع نادي النصر فِيْ الموسم الرياضي الجديد، متمنياً الابتعاد عَنّْ الإصابات، ليُظهر نفسه على مستواه المعتاد ؛ فِيْ إنكار صريح لجميع الإشاعات حول فسخ عقده ونقله الحر إلَّى الاتحاد.