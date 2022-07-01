نجم النصر السعودي يعرض خدماته على أهلي جدة

قدم نايف هزازي نجم ناديي الاتحاد جدة والنصر السابق خدماته لنادي الأهلي جدة، لينضم إلى صفوفهم خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوطهم إلى الدرجة الأولى.

وأكد نايف هزازي، في تصريحات تلفزيونية، أنه يرحب بالانتقال لفريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إذا عرضت عليه.

وتابع “أنا مستعد للانضمام إليه فورًا، وسيترقى معي واحد جديد إلى دوري المحترفين السعودي. نحن في عصر الاحتراف”.

واللافت أن هزازي (34 عاما) لا يلعب حاليا مع أي ناد منذ خروجه من صفوف العدالة في سبتمبر 2022.

بدأ نايف هزازي مسيرته الكروية مع أول فريق كرة قدم في اتحاد جدة، ثم انتقل إلى الشباب، ومن خلال الموقع الرسميك إلى النصر، من 2015 إلى 2017. ثم انتقل إلى التعاون الروماني بوتوساني الواحد والعدالة.