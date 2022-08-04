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نجم النصر على رادار الوحدة فِيْ الميركاتو الصيفِيْ

كتب newsaفي آخر تحديث
نجم النصر على رادار الوحدة فِيْ الميركاتو الصيفِيْ

كشفت تقارير صحفِيْة فِيْ الساعات الأولى من صباح الخميس، آخر مستجدات الفريق الكروي الأول بنادي النصر.

ويقيم النصر فِيْ مدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، حيث تعادل مع لاس بالماس (2-2)، قبل أن يتغلب على ريال سرقسطة، بهدفِيْن لواحد.

وأكدت صحيفة الرياضية أن محمد قاسم لاعب نادي النصر على رادار نادي الوحدة فِيْ الميركاتو الصيف الحالي.

انضم قاسم إلَّى النصر العام الماضي من نادي الفِيْصلي فِيْ صفقة انتقال مجانية.

يلعب قاسم فِيْ مركز الظهِيْر الأيسر حيث سبق له أن مثل الاتحاد والفِيْحاء والفِيْصلي.