نجم النصر فِيْ “القائمة النهائية” لجائزة أفضل لاعب إفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عَنّْ القائمة المختصرة لجوائز FIFA لأفضل كرة قدم للرجال لعام 2022.

دخل الكاميروني فنسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ القائمة المختصرة لجائزة أفضل لاعب أفريقي، الجوائز الكبرى لـ “CAF”، بعد أدائه فِيْ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون. .

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سجل فِيْنسينت أبو بكر 8 أهداف فِيْ بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، التي أقيمت فِيْ يناير الماضي، ليتوج بلقب هداف البطولة، ليقود الكاميرون إلَّى الميدالية البرونزية، وكذلك يتأهل الكاميرون لكأس العالم 2022 فِيْ قطر.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي

فِيْما يلي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

– رياض محرز (الجزائر، مانشستر سيتي)

كارل توكو إكامبي (الكاميرون، أولمبيك ليون)

فنسنت أبو بكر (الكاميرون، النصر)

سيباستيان هالر (ساحل العاج، أياكس)

– محمد صلاح (مصر وليفربول)

– نابي كيتا (غينيا وليفربول)

– أشرف حكيمي (المغرب، باريس سان جيرمان)

إدوارد ميندي (السنغال وتشيلسي)

كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

ساديو ماني (السنغال، بايرن ميونخ)

ومن المقرر الكشف عَنّْ الفائز بمهرجان “كاف” لتوزيع أفضل الجوائز، خلال موسم 2022-2022، يوم 21 يوليو فِيْ العاصمة المغربية الرباط.

تشمل جوائز CAF فِيْ مسابقات الرجال (جائزة أفضل لاعب أفريقي، وجائزة أفضل لاعب قاري، وجائزة أفضل لاعب شاب، وجائزة أفضل مدرب، وجائزة أفضل فريق، وجائزة أفضل فريق).

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