اقترب أحد نجوم فريق النصر لكرة القدم للشباب من الرحيل صيف 2022، بحسب آخر التقارير الإخبارية، الثلاثاء، وهُو ما يمثل تخويف كبير لعشاق رياضة الشارع السعودي.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | مفاجأة .. الشباب يخطفون نجم النصر رسمياً

كان النصر فِيْ السنوات الأخيرة من أفضل الأندية فِيْ المملكة العربية السعودية، على مستوى الشباب، حيث نجح فِيْ تخريج العديد من اللاعبين الجيدين، سواء للفريق الأول فِيْ كرة القدم أو للأندية المنافسة فِيْ الدوري. سعودي “روشن”.

هروب نجم النصر .. صدمة فِيْ رياضة الشارع السعودي

وأشارت شبكة “السد” الإخبارية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن إحدى مواهب النصر تقدمت إلَّى نادي بانياس الإماراتي.

وذكر أن بانياس الإماراتي يقترب من استكَمْال مفاوضاته مع السوري مهند مندو لضمه بعد الفوز.

حظي النجم السوري مهند مندو، 20 عاماً، بفرصة تمثيل المنتخب السعودي، كَمْا ولد فِيْ السعودية، ولهذا حظي باهتمام خاص فِيْ النصر، بقدراته الهجومية الجيدة.

يبدو أن فشل مهند فِيْ الحصول على الجنسية السعودية، مثل مختار علي وهارون كَمْارا وغيرهما، دفعه للذهاب إلَّى الإمارات.

وأكدت الشبكة الإماراتية أن مهند مندو على وشك التسجيل فِيْ قائمة بانياس من بين اللاعبين المقيمين، الأمر الذي قد يساعد اللاعب فِيْ وقت لاحق على تمثيل المنتخب الإماراتي، لذلك يعد ذلك بمثابة صدمة للشارع الرياضي السعودي.