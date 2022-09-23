نجم النصر لا يعرف تاريخ ناديه حققنا أبطال آسيا و”سنتوج به مجددا”

فاجأ النجم الإسباني ألفارو غونزاليس قلب الدفاع “الجديد” لنادي النصر، جمهُور فريق كرة القدم الأول بتصريحات غريبة.

وانضم جونزاليس إلَّى صفوف فريق نادي النصر لكرة القدم، فِيْ الأيام الأخيرة من السوق الصيفِيْ، بنظام انتقال حر، بعد رحيله من مرسيليا الفرنسية.

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وقال جونزاليس فِيْ تصريحات لصحيفة “ماركا” الإسبانية، إن الفوز حقق لقب دوري أبطال آسيا ؛ يحلم بالمساهمة فِيْ اللقب “الثاني” للنادي.

هذه التصريحات غريبة جدا. خاصة وأن النصر عبر تاريخه لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالفوز بكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر القاري.

– التالي أبرز تصريحات ألفارو غونزاليس مع صحيفة “ماركا” الإسبانية.

– قبل التوقيع مع النصر تواصلت مع لويس جوستافو وفونيس موري.

– وافق على التقدم نحو النصر ؛ جرب نوعًا جديدًا من كرة القدم بعيدًا عَنّْ أوروبا.

– أريد أن أتعلم من النجوم الأجانب الكبار الموجودين فِيْ الملاعب السعودية.

– هدفِيْ بالنصر .. النضال من أجل الفوز والحصول على البطولات.

النصر فاز بدوري أبطال آسيا ونريد أن نعيده مرة أخرى (قال).

– مستواي عَنّْد النصر أقل من المتوقع ؛ بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

– أنا جيد فِيْ النصر … مستواي سيرتفع تدريجياً بعد أن اندمج مع الجو.

كانت أيامي الأخيرة مع مرسيليا سيئة للغاية ؛ حيث تم إقصائي من المباريات.