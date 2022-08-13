“نجم النصر يتفق مع بن نافل”.. حَقيْقَة صفقة الهلال الكبرى فِيْ 2023

وبعد قرار حرمانه من التعاقد بدأ مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل الاستعداد بالفعل. تضم عددا كبيرا من النجوم المحليين والأجانب، فِيْ صيف 2023.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة.

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وتقدمت إدارة الهلال باستئناف على قرار غرفة تسوية المنازعات لدى المركز السعودي للتحكيم الرياضي الذي أعلن عَنّْ صدور القرار النهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

* هل ينتقل نجم النصر إلَّى الهلال

وعلى رأس الصفقات التي ارتبطت بـ «الانتقال» إلَّى الهلال، صيف 2023، بعد انتهاء جملة «الخلافات». النجم اللامع عبد المجيد السليم وسط الملعب الأول لفريق كرة القدم بنادي النصر.

ويدخل السلام الفترة الحرة لعقده مع نادي النصر يناير المقبل. لذلك يعمل الهلال على الاتفاق معه. للانضمام إلَّى الفريق، صيف 2023، مجانًا.

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وفِيْ هذا السياق كشفت صحيفة الميدان الرياضي عَنّْ تحرك عاجل للمدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر. لمنع خروج العبيد.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن جارسيا طلب من إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر الإسراع فِيْ تجديد عقد صالح. بسبب الضرورة الفنية لخدماتها.

وأشار إلَّى أن مسئولين عالميين يعدون عرضًا رسميًا لتقديمه لوسط فريق كرة القدم الأول ؛ قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى.

يذكر أن النصر تعاقد مع نادي السلام “28 عاما” عام 2022 لمدة 3 سنوات قادمًا من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.