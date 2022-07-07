نجم النصر “يساوم” مسلي آل معمر.. الرحيل مقابل هذا الشرط !

قدم أحد نجوم نادي النصر شرطًا حاسمًا لمغادرة فريق كرة القدم الأول، هذا الصيف ؛ بعد إبلاغه بأن خدماته غير ضرورية، فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر الاستعداد للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا إضافة إلَّى الظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان.

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بالإضافة إلَّى جارسيا وكونان، توصل مجلس الإدارة العالمي برئاسة موسالي المعمر إلَّى اتفاق نهائي مع حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا. للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

* حالة نجم النصر ليخرج هذا الصيف

وفِيْ هذا السياق، كشفت صحيفة الميدان الرياضي، أن الأرجنتيني راميرو فونيس موري قلب دفاع فريق النصر الأول لنادي النصر، اشترط أن يتقاضى أجره المتأخر أولاً، قبل مغادرته هذا الصيف.

ولفتت الصحيفة إلَّى أن موري أبرز لإدارة فِيْكتوريا ضرورة “تسليم” القيمة الإجمالية لعقده الذي يستمر حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلَّى أجره المتأخر ؛ للموافقة رسميا على المغادرة.

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وأوضح أن المدافع الأرجنتيني أبلغ مسؤولي حصن العلم ؛ أنه إذا لم يتم استيفاء حالته، فسيستمر مع فريق كرة القدم الأول، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

يشار إلَّى أن راميرو فونيس موري انضم إلَّى النصر صيف عام 2022 قادما من نادي فِيْاريال الإسباني، حيث لعب 23 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم فِيْ مختلف المسابقات.