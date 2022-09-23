نجم النصر يعترف اتفقت مع الهلال رسميا.. ولكن !

اعترف أحد نجوم نادي النصر السابق بتلقيه عرضًا رسميًا من الهلال، قبل انضمامه رسميًا إلَّى قلعة العلمي.

ويستعد النصر لمباراة شرسة ضد الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول الدوري برصيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط عَنّْ الشباب والهلال “المتصدرين” ونقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* اتفاق مايكون بيريرا مع نادي الهلال قبل الانتقال إلَّى النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف البرازيلي مايكون بيريرا قلب دفاع نادي النصر، عَنّْ تلقيه عرضًا رسميًا من الهلال، قبل 6 أشهر من انضمامه إلَّى النصر، فِيْ يناير 2022.

وقال مايكون فِيْ تصريحات لـ “يو أو إل” البرازيلية “فِيْ صيف 2022 اتفقت مع نادي الهلال، وكنت فِيْ طريقي للانضمام رسميًا، لولا مشكلة التأشيرة التي عطلت الصفقة. “

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وأشار النجم البرازيلي إلَّى أنه انتظر طويلا للهلال، بعد فسخ الصفقة صيف 2022، حتى تلقى عرضًا مغرًا من منافسه النصر، فِيْ يناير 2022، قبله فورًا.

يشار إلَّى أن مايكون لعب فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر حتى يوليو 2022 عَنّْدما غادر رسميا.