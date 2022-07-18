نجم النصر يعلنها.. “أرغب فِيْ الرحيل فورا”

أعلن أحد نجوم نادي النصر رغبته فِيْ مغادرة الفريق الكروي الأول، خلال الميركاتو الصيفِيْ الحالي.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد 2022-2023 بـ “القوة” ؛ حيث استأجر المدرب الفرنسي رودي جارسيا ؛ إدارة فريق كرة القدم الأول.

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بالإضافة إلَّى جارسيا، استأجرت إدارة النصرة برئاسة موصلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

* نجم النصر “يريد” الرحيل

وفِيْ هذا السياق، أفاد الإعلامي الرياضي طلال العتيبي، أن داري العَنّْزي الظهِيْر الأيسر لنادي النصر أبدى رغبته فِيْ الانتقال لفريق آخر فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

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وقال العَنّْزي “أي لاعب يود أن يكون فِيْ ناد كبير مثل النصر ولكن أريد أن أنتقل إلَّى فريق آخر حتى أشارك فِيْ المباريات”.

وكشف الشاب البالغ من العمر 22 عامًا أنه دخل فِيْ مفاوضات مع نادي داماك، للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

يشار إلَّى أن العَنّْزي بدأ مسيرته الكروية فِيْ الفئات العمرية لنادي الباطن، قبل أن ينتقل إلَّى النصر عام 2015، الذي أقرضه للجبلين فِيْ الموسم الرياضي الماضي 2022-2022.