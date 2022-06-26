نجم النصر يقبل بـ “عرض غريب” للهروب من آل معمر

انتشرت أنباء صحفية مفاجئة عن اقتراب أحد نجوم الفريق الكروي الأول لنادي النصر من الانتقال إلى الدوري القطري، بعد رغبته الملحة في ترك صفوف المونديال.

تلقى أكثر من محترف من صفوف النصر عروضا من أندية أوروبية وخليجية وعلى رأسهم تاليسكا وبيتي مارتينيز وفينسنت أبو بكر، ووقعوا معهم خلال انتقالات الصيف المقبل.

يستعد النصر لمواجهة الفتح في الجولة الثلاثين والأخيرة من دوري المحترفين السعودي في تمام الساعة التاسعة مساء الإثنين في ملعب مرسول بارك.

وضمن النصر المشاركة في كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد، بعد فوزه بالمركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

نجم النصر يقترب من الدوري القطري

كشفت صحيفة الراية أن الكاميروني الدولي فنسنت أبو بكر نجم نادي النصر وصاحب الهداف في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي نظمتها بلاده، أصبح مرشحًا قويًا للانضمام إلى أحد أندية الدوري القطري. .

وتابع أن مجلس إدارة النصر برئاسة مصالي المعمر أبدى موافقته على خروج أبو بكر من السوق الصيفي، بشرط الحصول على تعويض مالي يتناسب مع حجم الصفقة.

وكان أبو بكر قد أبدى رغبته في الرحيل عن النصر، خاصة بعد تلقيه عروض من أندية أوروبية أبرزها فنربخشة التركي، على أمل العودة والتألق في الدوريات الكبرى.