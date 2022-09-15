نجم النصر يقلق الجماهِيْر.. شبح الإصابة يطارده قبل كلاسيكو الاتحاد

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم أنباء مقلقة فِيْ مباراة الباطن رغم فوزه بأربع نقاط نظيفة.

حقق النصر فوزا كبيرا على مضيفه الباطن (4-0)، فِيْ مباراة الفريقين على استاد الباطن، ضمن الجولة الرابعة من “موسم 2022-2023” السعودي. دوري روشان.

رمال الجزيرة العربية. النصر يتنبأ بالاتحاد برباعية فِيْ الباطن

وقبل دقائق من انتهاء المباراة سقط لاعب وسط النصر عبد الفتاح عسيري على أرض الملعب وهُو يعاني من آلام فِيْ الساق ليغادر الملعب برفقة الطاقم الطبي للنصر.

وشارك عبد الفتاح عسيري فِيْ الدقيقة 78 كبديل لعبد الرحمن غريب، ولعب لمدة 12 دقيقة، قبل أن يعاني من آلام فِيْ الساق.

ماذا فعل عسيري فِيْ الفوز ومباراة الباطن

وشارك عسيري فِيْ 12 دقيقة من مباراة الباطن وقدم 12 تمريرة بدقة 100٪ ولمس الكرة 13 مرة وصنع تمريرة طويلة ناجحة.

ورفع النصر رصيده إلَّى 9 نقاط، ليرتقي مؤقتا إلَّى مرتبة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بدون نقاط، فِيْ المركز السادس عشر والأخير.

ووجه النصر تحذيرا قويا للاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين فِيْ 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباراة الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

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