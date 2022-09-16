نجم النصر يهزم ثنائي الاتحاد والهلال وسانتو يخطف الأضواء

تلقى المدرب البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، محترف فريق النصر، إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقق فريق الاتحاد، بقيادة سانتو، فوزا جميلا على الخليج، مساء الخميس، بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

كَمْا نجح المونديال فِيْ اكتساح الباطن برباعية نظيفة، تألق خلالها البرازيلي تاليسكا، مسجلا هدفا من ركلة حرة مباشرة، ليواصل التأكيد على إمكاناته الكبيرة بعد عودته من الإيقاف.

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عبد الله المعيوف، حارس المرمى الوحيد فِيْ دوري الروشان السعودي، الذي أنقذ 100٪ هذا الموسم، ولعب ثلاث مباريات ولم يستقبل شباكه أي أهداف.

من ناحية أخرى، قدم نونو سانتو توليفة دفاعية قوية لفريق الاتحاد، حيث تلقى هدف العميد فِيْ 4 مباريات تسديدة واحدة فقط وبسبب خطأ فردي لم يستقبل فريق الجداوي أي هدف.

فِيْ سياق آخر، منذ انطلاق دوري روشن 23/22، شارك تاليسكا فِيْ 180 دقيقة وسجل هدفِيْن، ضد زميله فِيْ فريق الاتحاد كورنادو الذي شارك فِيْ 340 دقيقة ولم يسجل، وماثيوز بيريرا الذي شارك. فِيْ 280 دقيقة ولم يسجل، لتجاوز الفوز الاحترافِيْ على اتحاد نجمي والهلال.