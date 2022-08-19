نجم النصر يهز الاتحاد.. و”يشهد” ضد إدارة آل معمر فِيْ قضية حمد الله

وفِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، ألقى أحد نجوم نادي النصر السابقين “شهادة” ضد مجلس إدارة مصالي المعمر، فِيْ أزمة النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

واتهمت إدارة عائلة معمر حمدالله بارتكاب سلوك مخل بالآداب داخل غرفة خلع الملابس. الأمر الذي أدى بها إلَّى “إنهاء” عقدها رسميًا.

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النجم المغربي الكبير انضم إلَّى قلعة العالم فِيْ أغسطس 2022، قبل أن “تنهِيْ” الإدارة عقده فِيْ نوفمبر 2022 ؛ ثم انتقل إلَّى نادي الاتحاد.

* نجم النصر “يشهد” ضد إدارة معمر

وفِيْ هذا السياق، كشف صالح العباس، مهاجم فريق النصر والخليج السابق، عَنّْ عدم رؤية حمدالله لأي سلوك سيء داخل الملعب أو خارجه. فِيْ نفِيْ واضح لاتهامات ادارة المعمر.

ولعب العباس فِيْ صفوف النصر من 2022 إلَّى 2022، قبل أن يغادر إلَّى الفِيْصلي الذي أعير هذا الصيف لنادي الخليج.

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وأشار العباس، فِيْ تصريحات للإعلامي طلال العتيبي، إلَّى أنه وجد خلال فترة وجوده فِيْ النصر دعما كبيرا فِيْ النجم المغربي.

وأوضح مهاجم النصر السابق أن عبد الرزاق حمدالله شجعه دائما على بذل قصارى جهده داخل المستطيل الأخضر ودعمه فِيْ غرف تبديل الملابس.