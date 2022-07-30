“نجم الهلال إلَّى الاتحاد”.. البلوي يكشف حَقيْقَة صفقة الموسم الكبرى

حسم حامد البلعاوي مدير عام فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد “الجدل” حول إحدى أكبر الصفقات فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

ووقع الاتحاد مع النجم المصري الكبير طارق حامد فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي إلَّى جانب قلب دفاع الشباب أحمد الشراحيلي وظهر أحد زكريا هُوساوي.

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إضافة إلَّى هذه الصفقات تقترب إدارة العميد برئاسة أنمار الهِيْلي من التعاقد مع الثنائي أحمد بامسعود وسميحان النابت من الفِيْحاء والتعاون على التوالي.

* تصريحات البلوي بشأن صفقة أشرف بن شرقي

وفِيْ هذا السياق، نفى البلوي، فِيْ تصريحات لإحدى الصحف المصرية، وجود مفاوضات مع النجم المغربي أشرف بن شرقي جناح نادي الزمالك المصري السابق.

انتهى عقد بن شرقي مع الزمالك هذا الصيف، بعد 3 سنوات مع الفريق الأول لكرة القدم، حقق خلالها العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

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وقال المدير العام “حتى الآن لا يوجد حوار مع بن شرقي، حيث تجري دراسة أشياء كثيرة مع المدرب البرتغالي نونو سانتو”.

يشار إلَّى أن بن شرقي لعب مع الهلال من يناير إلَّى يوليو 2022، قبل الانتقال إلَّى لينس على سبيل الإعارة ثم الانتقال بشكل دائم إلَّى الزمالك فِيْ صيف 2022.