نجم الهلال خارج مباراة “اعتزال الخالدي”.. كواليس جديدة

واستبعد الكوري يانغ هِيْون سو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال، عمليا من حسابات المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فِيْ مباراة القادسية بالكويت.

ويلتقي الهلال مع نظيره الكويتي القادسية، فِيْ تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، غدا الأحد، على استاد جابر الدولي، فِيْ مهرجان اعتزال الحارس الكبير نواف الخالدي.

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وذكرت صحيفة “الجزيرة” أن جانغ هِيْون سو أجرى تدريبات بدنية متنوعة وتمارين بالكرة، فِيْما استُبعد جانغ من قائمة المدرب دياز فِيْ مباراة اعتزال نواف الخالدي الكويتي.

من جهته، وصل مهاجم الهلال صالح الشهري إلَّى فنلندا لمواصلة برنامجه الطبي والتأهِيْلي تحت إشراف الدكتور لاسي ليمبينين.

وشهدت مباراة الهلال والقادسية غياب العديد من لاعبي الأزرق. حيث تغيب الثمانية “محمد العويس، ياسر الشهراني، علي البلحي، محمد كانو، سعود عبد الحميد، سالم الدوسري، سلمان الفرج، ناصر الدوسري” للانضمام إلَّى معسكر أول منتخب سعودي فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية استعدادًا لكأس العالم 2022، وثنائي المنتخب الأولمبي “محمد القحطاني وناصر الههُود والبيروفِيْ أندريه كاريلو، الذين انضموا إلَّى معسكر منتخب بيرو خلال فترة العطلة الدولية.

قبل الشوط الأول، واصل الهلال الرقم القياسي الكامل فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، محققا 12 نقطة فِيْ 4 مباريات، بعد فوزه على الخليج (2-0)، الفِيْحاء (2-0)، الفاتح (1-0).، والوحدة (3-0) ليحتل المركز الثاني فِيْ الترتيب بفارق أهداف عَنّْ المتصدر الشباب.

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