يستعد فريق كرة القدم السعودي للمشاركة فِيْ مونديال 2022، الذي ستستضيفه الدوحة، قطر، فِيْ شهري نوفمبر وديسمبر القادمين.

وتأهل الخضر السعودي إلَّى مونديال الدوحة بعد أن قاد المجموعة الثانية من التصفِيْات الآسيوية بفوزه على عمالقة القارة. مثل اليابان واستراليا.

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وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 عَنّْ سقوط المنتخب السعودي لكرة القدم فِيْ المجموعة الثالثة. بالإضافة إلَّى الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

* سالم الدوسري يرعب الأرجنتين ..

وفِيْ هذا السياق، حذرت سلسلة “ tycsports ” الأرجنتينية فريقها بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، من خطورة سالم الدوسري نجم فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال، والذي سيتقدم على القائمة الخضراء. فِيْ كأس العالم.

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وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلَّى أن الدوسري يبلغ من العمر “30 عاما”. يتمتع “بالمهارة والسرعة والمراوغة” حيث من المتوقع أن يكون النجم الأول للمملكة العربية السعودية فِيْ مونديال 2022.

وأكد أن نجمة الهلال وصلت إلَّى ذروة النضج الكروي. كان عَنّْصراً مهماً فِيْ طريق تأهل المنتخب السعودي إلَّى المونديال، بأهدافه وتمريراته، فضلاً عَنّْ قيادة زملائه داخل المستطيل الأخضر.