نجم الهلال يطلب الرحيل.. وفهد بن نافل يعلن قراره رسميا

من أبرز نجوم نادي الهلال الضغط على مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل ؛ لتتمكن من مغادرة أول فريق كرة قدم هذا الصيف.

الهلال يدخل الموسم الرياضي الجديد 2022-2023 دون عقد جديد. أعلنت غرفة تسوية المنازعات، حرمان فريق كرة القدم الأول من عقود “فترتي تسجيل”.

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حرمان القائد من العقود ؛ يأتي ذلك فِيْ سياق تجديد عقد محمد كنو لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه على منافسه النصر.

* ميشال يطالب بمغادرة الهلال

وبحسب الصحفِيْ الرياضي خورخي نيكولا، طلب النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم لنادي الهلال، انتقاله إلَّى كورينثيانز على سبيل الإعارة.

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أعلن نيكولاس، فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “Twitter”، أن إدارة الهلال رفضت طلب ميشيل. حيث أصر قادة النادي، على استمرار النجم البرازيلي، فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

يشار إلَّى أن ميشال، 26 عامًا، انضم إلَّى الهلال فِيْ يناير 2022، قادمًا من الفريق الأول لنادي فلامينجو البرازيلي.