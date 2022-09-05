نجم الهلال يفسخ عقده قبل “قمة” الزمالك.. حَقيْقَة القرار المفاجئ

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات حاسمة فِيْما يتعلق بمستقبل أحد أبرز نجوم الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم، بالتزامن مع الأسابيع الأولى من الموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ الهلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بـ “القوة”. حقق ثلاثة انتصارات متتالية على الخليج والفِيْحاء والفتح فِيْ دوري روشان السعودي.

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رغم هذه البداية الطيبة، إلا أن الأخبار تنتشر عَنّْ رغبة عدد من نجوم الهلال فِيْ الرحيل ؛ برئاسة النجم البرازيلي ميشيل ديلجادو.

* حَقيْقَة أن ميشال أنهى “عقده” مع الهلال

وفِيْ هذا السياق، قرر الصحفِيْ الرياضي خورخي نقولا مستقبل ميشال، 26 عامًا، مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

وانضم ميشال إلَّى الهلال، فِيْ سوق الشتاء الماضي “يناير 2022″، قادمًا من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي فلامنجو البرازيلي، وبعقد حتى يونيو 2024.

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وكشف نيكولا، على صفحته الرسمية بموقع “يوتيوب”، اليوم الاثنين، أنه من المستحيل على النجم البرازيلي “إلغاء” عقده مع الزعيم، فِيْ الوقت الحالي.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن نجم الهلال “اللامع” ليس عليه مستحقات ولا أموال متأخرات حتى الآن. يجعله قادرًا على فسخ عقده والعودة إلَّى بلده مرة أخرى.

أعلن خورخي نيكولا استمرار ميشيل دلجادو مع فريق الهلال لكرة القدم، رغم اهتمام العملاق البرازيلي “ساو باولو، فلامينجو، كورينثيانز وبوتافوجو”. التعاقد معه.

يشار إلَّى أن الهلال يستعد لمواجهة شرسة ضد الزمالك المصري يوم الجمعة المقبل فِيْ نهائي كأس لوسيل بالدوحة بقطر.