نجم الهلال يقدم “درس أخلاقي” فِيْ مباراة الوحدة

نجح المالي موسى ماريجا، جناح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، فِيْ خطف الأضواء عَنّْه فِيْ مباراة الفريق ضد الوحدة فِيْ الدوري السعودي.

حقق الهلال فوزا كبيرا على الوحدة 3-0، فِيْ المباراة بين الفريقين على استاد الأمير فِيْصل بن فهد بالملز، ضمن اليوم الرابع من دوري روشان السعودي الموسم 2022-2023. “.

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سجل موسى ماريجا الهدف الأول للهلال فِيْ الدقيقة 58، بعد تلقي تمريرة من سلمان الفرج، ليسدد كرة قوية فِيْ الزاوية اليمنى لحارس مرمى منير الكجوي.

قرر رامون دياز مدرب الهلال استبدال موسى ماريغا فِيْ الدقيقة 72، فشارك مايكل ديلجادو كبديل.

وشوهدت عدسة المباراة، موسى ماريجا، بعد تبديله، حيث بدا غاضبًا ومنزعجًا أثناء جلوسه على دكة البدلاء، مما يشير إلَّى استيائه من قرار التبديل.

من ناحية أخرى أشاد عدد من النقاد بسلوك موسى ماريجا الذي لم يتفاعل مع مدرب الهلال رغم عدم رضاه عَنّْ قرار التغيير، إذ لم يصفق اللاعب للجمهُور إلا بعد خروجه من الملعب، ثم جلس. على المقعد.

سجل موسى ماريغا 3 أهداف مع الهلال، ليشارك فِيْ صدارة هدافِيْ دوري روشان السعودي، بعد 4 جولات، مع كريستيان جوانكا “الشباب” وأوديون إيغالو “الهلال”، فِيْما يتصدر كارلوس جونيور “الشباب” التصنيف. برصيد 4 اهداف.

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