نجم الوداد المغربي يحسم موقفه من الانتقال للزمالك

قرر لاعب الوداد المغربي يحيى جبران موقفه من انتقاله للزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع Le360 Sport المغربي، أرسل مرتضى منصور رئيس الزمالك مبعوثين إلى مدينة الدار البيضاء هذا الأسبوع للتفاوض مع يحيى جبران، لإدراجه في صفوف القلعة البيضاء.

وذكر التقرير أن الزمالك عرض 900 ألف دولار كمقدم عقد للموسم الجديد للاعب من أجل استكمال العقد معه.

وأشار الموقع المغربي إلى رفض يحيى جبران العرض الذي قدمه نادي الزمالك لتوظيفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف التقرير أن صفقة جبران هي الثانية التي يفشل الزمالك في إتمامها بعد إخفاقه في التعاقد مع مهدي مبارك لاعب الفتح المغربي.