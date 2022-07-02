نجم برتغالي على رادار اتحاد جدة بطلب من سانتو

يقترب نادي اتحاد جدة من الإعلان عن تعاقده مع المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو لتدريب فريق كرة القدم الأول للنادي، خلال الفترة المقبلة.

تتجه إدارة نادي الاتحاد جدة برئاسة أنمار الهيلي إلى إنهاء علاقتها مع مدرب الفريق الحالي كوزمين كونترا بعد أن أراد تجديد عقده لكنه رفض بسبب عدم تمكنه من الفوز بلقب. دوري المحترفين السعودي.

طالب سانتو بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليبي أريا سانتوس موتينيو، لاعب كرة القدم في ولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد جدة الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، محتلاً جدول الترتيب برصيد 65 نقطة، بعد منافسة صعبة مع الهلال الذي توج بطلاً.