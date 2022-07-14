نجم بيراميدز يطلب الرحيل قبل مواجهة الأهلي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة حول مستقبل إبراهيم عادل لاعب بيراميدز مع نادي هيفنلي كلوب، قبل مواجهة الأهلي.

وأكدت التقارير أن إبراهيم عادل أخطر إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق السماوي نهاية الموسم الحالي.

وأوضح اللاعب لإدارة بيراميدز أن لديه عدة عروض أوروبية من مختلف الأندية ويريد الرحيل مطالبا إياهم بقبول رحيله.

وأكد عادل للمسؤولين أنه يريد أن يعيش تجربة احترافية جديدة بالخارج في الموسم الجديد، مبينًا احترامه الكامل للنادي.

من جانبها، رفضت إدارة بيراميدز الاستجابة لطلب اللاعب، مطالبة إياه بالانتظار حتى نهاية الموسم لتحديد مصيره مع الفريق.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز السبت المقبل، الموافق 16 يوليو، في الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

وتقام المباراة بملعب الدفاع الجوي الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة في 22 مباراة وفاز في 14 مباراة وتعادل 6 وخسر في مباراتين.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، من 15 فوزًا و 5 تعادلات و 4 خسائر.