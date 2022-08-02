نجم بيراميدز يوافق على الانتقال للأهلي

ويشير مسؤولو النادي الأهلي إلى عقد مع لاعب بيراميدز، للانتقال إلى صفوف المارد الأحمر، في الموسم الكروي القادم 2022-2023.

وبحسب تقارير صحفية، فقد تواصلت إدارة الأهلي مع لاعب بيراميدز إبراهيم عادل للحصول على رأيه بشأن انتقال الأهلي للنادي الموسم المقبل.

وأبدى نجم بيراميدز موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء، وطالبهم بالبدء في مفاوضات مع مجلس إدارة ناديه، حيث لا يزال لديه عقد معهم.

إبراهيم عادل يريد الرحيل عن بيراميدز والانتقال إلى صفوف الأهلي بسبب عدم مشاركته مع فريق السماء الزرقاء في الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فاركو، غدا الأربعاء، على استاد السلام، ضمن الجولة 28 من المسابقة المحلية.