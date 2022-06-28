نجم جديد يضغط للرحيل عن الأهلي

قال الصحفي محمد شبانة، إن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول للنادي الأهلي، يضغط على القلعة الحمراء للسماح له بالخروج في ميركاتو الصيف الحالي.

قال محمد شبانة، في تصريحات متلفزة على برنامجه “Box to Box” الذي تبثه قناة ETC الفضائية، إن بدر بانون تواصل مع إدارة الأهلي لكرة القدم لترتيب رحيله بعد تلقيه عرضاً جدياً من قطر في السوق الصيفي الحالي. . .

وأضاف شبانة أن بدر بنون عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم الذي طلب منه فرز مصيره سواء كان بيعا أو مشاركة بعد جلوسه على دكة البدلاء رغم رغبته خاصة أن الجماهير كانت غاضبة. معه. على ما حدث في نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا “بقائي سيكون صعبا بعد أن استثنيوني من المباريات الأخيرة”.

وتابع شبانة أن سيد عبد الحفيظ طلب من المغربي بدر بنون تأجيل مناقشة العرض القطري لحين معرفة منصب الجهاز التدريبي الأجنبي الجديد الذي سيتولى المهمة خلال المرحلة المقبلة.