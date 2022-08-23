شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة فِيْ فريق ميركاتو الأول لكرة القدم بنادي النصر، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وقع نادي النصر برئاسة مصالي المعمر 4 اتفاقيات رسمية حتى الآن. وهم “حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والجناح الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو والجناح المهاجم عبد الرحمن غريب”.

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إضافة إلَّى هذه الاتفاقيات، رصدت إدارة النصرة مجموعة من اللاعبين المحليين والأجانب. فِيْ محاولة لضمهم إلَّى فريق كرة القدم الأول، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفِيْة رسميًا.

* صفقة جايسون دينير

وفِيْ هذا السياق، أعلن الإعلامي الرياضي عبد المجيد بن طالب، أن قلعة العالم تقترب من التعاقد مع المدافع البلجيكي جيسون ديناير فِيْ صفقة انتقال مجانية.

وكتب ابن طالب فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع المدونات الصغيرة “تويتر” يوم الثلاثاء “الدينار البلجيكي أقرب من أي وقت مضى”.

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من جهته أكد الإعلامي الرياضي رودي جاليتي أن المدافع البلجيكي ينتظر مكافأة الانتقال من النصر. للإعلان عَنّْ إتمام الصفقة رسمياً.

رحيل النجم الأرجنتيني

من جهته، كشف الإعلامي عبد المجيد بن طالب، أن النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز تلقى عروضاً رسمية من الإمارات العربية المتحدة وقطر والأرجنتين. حسنًا، رحيله عَنّْ الفريق الأول قريب جدًا.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن إدارة النصرة ستقوم بتعيين لاعب بديل فِيْ حال رحيل بيتي. سيصبح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، اللاعب الأجنبي الثامن، أول لاعب كرة قدم فِيْ الفريق.

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ووردت أنباء عَنّْ اقتراب مشاريبوف من الانتقال إلَّى النادي الأهلي المصري هذا الصيف. على الرغم من أن مصادر من مجلس إدارة القلعة الحمراء نفت ذلك.

* البديل بيتي مارتينيز

وقد يكون النجم البوسني ميراليم بيانيتش، متوسط ​​ملعب برشلونة الإسباني، بديلاً لبيتي، فِيْ صفوف النصر، خلال الموسم الرياضي الجديد.

ورد بيانيتش، على أحد الجماهِيْر، بشأن الانتقال لنادي النصر، قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة ؛ بقوله “ربما”.

جدير بالذكر أن مستقبل النجم البوسني لا يزال غامضًا داخل نادي برشلونة. عَنّْدما يكون هناك تعارض حول ما إذا كان يجب الاستغناء عَنّْها أم لا.