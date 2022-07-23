نجم عجمان الإماراتي معروض على الأهلي

يواصل النادي الأهلي سعيه لتعزيز صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

حصل النادي الأهلي على ترشيح من إحدى الشركات الرائدة في التسويق الرياضي للتعاقد مع فراس بلعربي لاعب الإمارات من عجمان والمنتخب التونسي.

ووفقًا لتقارير صحفية، وضع الأهلي اللاعب من بين خيارات ريكاردو سواريس، مدرب فريق ريد كاسل الأول لكرة القدم، وحتى الآن لم يتم تقرير أي شيء.

وأشارت تقارير إلى أن الجناح التونسي تلقى أيضا دعوات من نبيل معلول، مدير الترجي، للتعاقد معه لميركاتو الصيفي.

يعتبر فراس العربي البالغ من العمر 26 عامًا، وفقًا لسوق الانتقالات، من أبرز اللاعبين في الإمارات، فقد لعب 28 مباراة هذا الموسم مع نادي عجمان وتمكن من تسجيل 14 هدفًا، وتحويل 8 أهداف أخرى.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة الجونة في اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز.