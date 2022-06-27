نجم قلب العقرب يزين السماء الليلة ويكبر شمسنا بنحو 700 مرة

قال أستاذ المناخ السابق في جامعة القصيم عبد الله المسند، إنه إذا كنت خارج المدن وبعيدًا عن الأضواء، يمكنك رؤية النجم قلب العقرب، الذي من المقرر أن تقرأه جنوبًا في الساعة التاسعة والنصف بالضبط الليلة. .

عقبة النجم

وأضاف المسند، في تغريداته عبر تويتر، أن النجم قلب يميل إلى اللون الأحمر وتابع “تأمل وتخيل لو كان هذا النجم في مكان نجمنا (الشمس) لكان قد ابتلع عطارد والزهرة والزهرة. الأرض والمريخ. ، حيث تكون شمسنا أكبر بحوالي 700 مرة.

600 سنة ضوئية

وتابع إن النجم Antares يبعد عنا بحوالي 600 سنة ضوئية، ما يعني أن الضوء الذي تراه اليوم تم إنشاؤه عام 1422 م. ووصل إلينا رغم أن الضوء ينتقل بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية. وصدق الخالق العظيم (لا أقسم بمكان النجوم (75) ويقسم إذا علمت أنه سيكون عظيماً (76)).